“أطاك” تدعو نساء المغرب إلى الإضراب وترك “البيوت” يوم 08 مارس

دعت منظمة “أطاك المغرب”، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، نساء المغرب إلى جعل يوم الثامن من مارس المقبل يوما للإضراب “النسوي”، والتضامن بين النساء، وذلك دفاعا عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بحسب وصف المنظمة.

وقالت “أطاك المغرب”، التي هي عبارة عن جمعية “تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني”، والممنوعة من وصل الإيداع القانوني من طرف وزارة الداخلية، في بلاغ لها، إنها ترفض كل أشكال العنف في الأماكن العامة والخاصة، ومن أجل “إسماع الصوت” ضد كل أشكال ما وصفته بـ”التمييز والقهر، والقمع المسلط علينا”، تدعو إلى ملء الشوارع.

ودعت “أطاك” نساء المغرب من المضطجعات بالعمل المنزلي، وعاملات المصانع، والخدمات، وعاملات الضيعات، وفلاحات القرى، والتلميذات، والطالبات، والمعطلات، وموظفات القطاع العام إلى ترك الأماكن المعتادة كالبيت، والعمل، يوم 08 مارس، وملء الشوارع.

وأكد البلاغ نفسه: “لنتكاثف أينما وجدنا في القرى، والمدن، ولنبرهن للعالم وبشكل جماعي: أننا نحن النساء إن توقفنا سيقف العالم”.