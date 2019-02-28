الكلاسيكو الثاني خلال 3 أيام يوم السبت المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعتبر الكلاسيكو بين ريال مدريد وغريمه برشلونة المتصدر وحامل اللقب، يوم السبت المقبل، أبرز مواجهات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم التي تفتتح، الجمعة، بلقاء رايو فايكانو مع جيرونا، وكلاهما من فرق المؤخرة.

وسيجري الكلاسيكو الثاني خلال ثلاثة أيام على أرض ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية بعد أن أذل العملاق الكاتالوني مضيفه الفريق الملكي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي الكأس، متخطيا نتيجة الذهاب على أرضه (1-1) ليحجز بطاقته إلى النهائي على أمل إحراز اللقب للمرة الخامسة تواليا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة مقابل 48 لريال الثالث، و50 نقطة لقطب العاصمة الثاني أتلتيكو مدريد وصيف البطل الذي يحل، الأحد، ضيفا على ريال سوسييداد الثامن (35 نقطة).

ويملك إشبيلية فرصة استعادة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في حال فوزه، السبت، على ضيفه هويسكا متذيل الترتيب، وخسارة أو تعادل خيتافي، الأحد، على أرض ريال بيتيس السابع.