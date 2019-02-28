قبيل إعلان مندلبليت: ترامب يصف نتنياهو بـ"الذكي والقوي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه رجل "ذكي وقوي"، وذلك قبيل ساعات قليلة من إعلان مرتقب للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، عن قراره بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبهات فساد بينها الرشوة.

وقال ترامب، في ختام قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في هانوي صباح اليوم، الخميس، إنه "يمكنني القول إنه قام بعمل رائع كرئيس للوزراء". وأضاف أن نتنياهو "حازم وذكي وقوي" وأنه "لا أعرف شيئا عن مشاكله". وكان ترامب يرد على أسئلة مراسلة التلفزيون الإسرائيلي الحكومي "كان"، ميخال ريشف.

وفي رده على سؤال حول خطة "صفقة القرن" الأميركية لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، اعتبر ترامب إنه "دفعنا للفلسطينيين مالا كثيرا وقد أنهيت هذا الأمر قبل سنتين لأنهم قالوا أمورا ليست لطيفة. لماذا ندفع لمن يقول أمورا ليست لطيفة عنا، ولا يريد المجيء لمحادثات سلام؟ لقد تحسنوا وسنرى ما سيحدث. وأعتقد أنه يوجد احتمال جيد للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وتابع ترامب أن "إسرائيل تتلقى عتادا من الولايات المتحدة وتدفع مقابل ذلك طبعا. أربعة مليارات دولار سنويا (وهي قيمة المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل). إنهم جيدون جدا ويوجد احتمال لسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. والمثير أنه سمعت كثيرا طوال حياتي عن اتفاقيات يصعب التوصل إليها، لكن الاتفاق الأصعب هو الاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويقولون إن هذا مستحيل، ويسرني التوصل لهذا".