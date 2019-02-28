واشنطن لن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لن يتم فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، رغم انتهاء قمته الثانية مع الزعيم كيم جونغ أون في هانوي بشكل مفاجئ من دون إحراز تقدم ملموس أو اتفاق بشأن نزع السلاح النووي.

وقال ترامب للصحافيين إنه "لا يريد التحدث عن زيادة العقوبات. إنهم أقوياء، هناك الكثير من الأشخاص الرائعين في كوريا الشمالية الذين يجب أن يعيشوا أيضا". وقال إن قمتهما الثانية انتهت من دون اتفاق لأنه لا يرغب في إلغاء العقوبات.

وأضاف: "كانت المسألة تتعلق بالعقوبات، في الأساس، أرادوا رفع العقوبات برمتها وليس بوسعنا القيام بذلك، لذا كان يتعين أن ننسحب".

وردا على سؤال حول ما إذا تم الاتفاق على قمة ثالثة مع كيم، قال ترامب للصحافيين "لا لم نتفق، سنرى إن كانت ستحدث".

وقال الرئيس الأميركي بعد الاجتماع الذي تم اختصاره ولم يسفر عن توقيع اتفاق مشترك " هذه القمة كانت ودية جدا، نتبادل المشاعر الودية. هناك دفء في العلاقات بيننا آمل أن يدوم وأعتقد أن الأمر سيسير على ما يرام".

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وأكد ترامب الزعيم الكوري تعهد عدم استئناف التجارب النووية أو البالستية، قائلا إنه: "لن يقوم بتجارب على صواريخ أو أي شيء متعلق بسلاح نووي".

وغادر الرئيس الأميركي فيتنام في ختام قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي، والتي انتهت من دون اتفاق بشأن نزع السلاح النووي إثر عدم اتفاق الزعيمين على مسألة العقوبات.

وقال ترامب للصحافيين قبيل إقلاع طائرته الرئاسية ايرفورس-وان بعد ظهر الخميس "أنا على وشك صعود طائرة والعودة إلى مكان رائع اسمه واشنطن دي سي".