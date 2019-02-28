الحركة الأسيرة تعلن عن خطوات تصعيدية وتدعو الفصائل للوحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنها شرعت بخطوات تصعيدية داخل السجون كافة، بحسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى، الذي أكد أن الأسرى مقدمون على خطوات تصعيدية كبيرة خلال الساعات القادمة.

ونقل إعلام الأسرى عن الحركة الأسيرة قولها: "سنبدأ بمرحلة جديدة من آليات الاحتجاج خلال الساعات القادمة متمترسين خلف وحدة الحركة الأسيرة ومتسلحين بأبناء شعبنا".

وأكدت الحركة الأسيرة ذهابها حتى النهاية في مواجهة الأجهزة المسرطنة في سجون الاحتلال، التي ينوي الاحتلال تعميمها على أقسام السجون كافة.

وحذرت، في بيانٍ لها، أن الأمور قد تصل في أي لحظة من اللحظات القادمة داخل سجن النقب لأن يرتقي الشهداء.

كما حذرت أن المشهد "سيتحول إلى ساحة مواجهة ومعركة حقيقية يتصدى بها الصدر العاري المليء بالإيمان والتحدي أمام بنادق القتل والإجرام".

وأوضح البيان أن الأسرى "يتعرضون لهجمة كبيرة منظمة وممنهجة من الاحتلال الصهيوني كان آخر فصولها تركيب أجهزة تشويش خطيرة ومسرطنة وتمنع التقاط موجات الراديو والتلفاز وتسبب الصداع للأسرى".

وشدد الأسرى في البيان على أنهم لن يقبلوا "سياسة القتل البطيء"، وقالوا: "إن كان لا بد من الموت فسنموت على طريقتنا التي يهواها الأحرار".

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وقالت الحركة الأسيرة إن "تهديد دولة الاحتلال لنا بالضرب بيد من حديد لا يُخيفنا، وإن يدهم الحديدية ستقابلها نفوس وهمم بعزم الجبال وصلابة الفولاذ، وإن الطرق عليه سيزيده متانة وقوة ومنعة، وسيرى العدو من ثباتنا أن تهديده لا يخيفنا ولا يثنينا عن رفضنا لجبروته".

ونبهت أبناء الشعب الفلسطيني إلى أن الاحتلال قد يفتعل أحداثا يبرر بها لنفسه فيما بعد أن يقتل الأسرى داخل أقسامهم وغرفهم، مشددة على أن فصائل المقاومة وأذرعها الفاعلة يقع على عاتقهم المسؤولية الوطنية والأخلاقية أن تخرج بكلمة فصل في هذه المواجهة.

ووجهت الحركة الأسيرة رسالة لكل قوى الشعب الفلسطيني برص الصفوف والوحدة الفورية حول "قضيتنا نحن الأسرى" وكذلك المسجد الأقصى، مشددة على أن الخلافات في هذه المرحلة الحساسة يجب أن توضع جانباً.

ودعت لأكبر حراك جماهيري في كل ساحات العمل في الضفة وغزة والداخل والشتات.

ووجهت دعوة خاصة للدبلوماسية الخارجية الرسمية وغير الرسمية لتنظيم وقفات في دول الاتحاد الأوروبي والدول التي تعد نفسها مناصرة لقضايا حقوق الإنسان، وأن تكون هذه الوقفات أمام سفارات دولة الاحتلال.

وتوجهت الحركة الأسيرة برسالة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن آدميون خلقنا الله أحرارا، نحن أحد نتائج ومخرجات هذا الاحتلال المجرم، وعليكم أن تتحملوا مسؤولياتكم تجاهنا إلى أن ينجلي هذا الاحتلال عن كل أرضنا المحتلة".