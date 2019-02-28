انت الان تتابع تفاصيل خبر هنية: مباحثاتنا مع مصر حول المفقودين الأربعة هي "الأكثر أهمية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 11:27 صباحاً - قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إن نتائج المباحثات التي أجراها وفده مع السلطات المصرية، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، بشأن ملف الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين فُقدوا بسيناء، في أثناء مغادرتهم قطاع غزة عام 2015، هي "الأكثر أهمية".

ولم يوضح هنية، في تصريحه المقتضب، حيثيات تلك المباحثات ونتائجها، أو مقصده من التصريح، وفق ما نشرته وكالة "الأناضول".

وفي أغسطس 2015، اختطف مسلحون 4 فلسطينيين، في منطقة شمالي سيناء المصرية، من داخل حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وآنذاك، حمّلت "حماس" السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة الشبان الأربعة، ودعتها إلى العمل على سرعة إطلاق سراحهم بحكم مسؤوليتها الأمنية.

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وأمس الأربعاء، عاد هنية والوفد المرافق له، إلى القطاع، عقب زيارة للقاهرة، استمرت أكثر من 3 أسابيع.

وقال المتحدث باسم "حماس" في غزة، عبد اللطيف القانوع: إن حركته "راضية عن نتائج الزيارة، وإن مصر تفهّمت موقف الحركة من مختلف المواضيع والقضايا".

وأكد القانوع، في حوار خاص مع وكالة "الأناضول"، أن "جهود الأشقاء المصريين داعمة ومتواصلة، لإنجاز مصالح شعبنا، وتحقيق أهدافه، ورفع الحصار الإسرائيلي عنه".

ومنذ أكثر من شهرين، يجري وفد مصري زيارات متكررة للقطاع والضفة الغربية المحتلة و"إسرائيل"، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" في غزة.