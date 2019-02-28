شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلن فشل قمة ترامب - كيم والان نبدء بالتفاصيل

صرح البيت الأبيض، صباح الخميس، أن القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون- انتهت بدون التوصل إلى اتفاق. وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية، سارة ساندرز في بيان: "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليًا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".



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