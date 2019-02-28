ترامب يعلن استمرار العقوبات على كوريا الشمالية ويؤكد: اجتماع اليوم كان مثمراً

الخليج 365/ بغدادوصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، اجتماعه مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون بـ"المثمر"، لكنه أشار إلى استمرار العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي عقده في فيتنام، إن "اجتماع اليوم مع كيم كان مثمرا وقررنا تواصل المحادثات لاحقاً، القمة مع كيم انتهت في أجواء ودية جداً".

وأضاف ترامب أنه رفض "طلب كوريا الشمالية رفع العقوبات"، متابعاً أن "كوريا الشمالية ترغب بإزالة الترسانة النووية بشكل لم يكن كافيا للولايات المتحدة".



وأشار الرئيس الأميركي، إلى أن "كوريا الشمالية لن تستأنف التجارب النووية"، ماضياً إلى القول "ما زال بالإمكان التوصل إلى شيء مميز مع كوريا الشمالية".

وكان البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة هانوي في فيتنام.

