انت الان تتابع فقدان مروحية على متنها 6 أشخاص بينهم وزير في نيبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مسؤولون في نيبال، اليوم الأربعاء، فقدان طائرة هليكوبتر كانت تحلق بمنطقة جبلية وتحمل على متنها ستة أشخاص من المحتمل أن يكون بينهم وزير السياحة. وقال المتحدث باسم الشرطة أوتام راج سوبيدي: إن "وزير السياحة رابيندرا أدهيكاري كان من بين الأشخاص الذين استقلوا الطائرة عندما غادرت العاصمة كاتمندو، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد نزل منها، عندما توقفت قبل أن تفقد الاتصال ببرج المطار". وأضاف سوبيدي أن رجال الإنقاذ يبحثون في الوقت الحالي عن المروحية، إلا أن الطقس السيئ يجعل العملية صعبة للغاية في المنطقة التي تبعد 400 كيلومتر شرق العاصمة كاتماندو.

كانت صحيفة هيمالايان تايمز، أفادت باختفاء المروحية التي كانت تقل وزير الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال، رابيندرا أدهيكاري، عن الرادارات صباح اليوم، مرجحة أن تكون الطائرة قد تحطمت.ووقع الحادث صباح الأربعاء بالقرب من بلدة باثابارا في منطقة تابليونج النيبالية، ومن المعروف أن طائرة الهليكوبتر التابعة