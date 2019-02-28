فقدان مروحية على متنها 6 أشخاص بينهم وزير في نيبال

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أعلن مسؤولون في نيبال، اليوم الأربعاء، فقدان طائرة هليكوبتر كانت تحلق بمنطقة جبلية وتحمل على متنها ستة أشخاص من المحتمل أن يكون بينهم وزير السياحة. وقال المتحدث باسم الشرطة أوتام راج سوبيدي: إن "وزير السياحة رابيندرا أدهيكاري كان من بين الأشخاص الذين استقلوا الطائرة عندما غادرت العاصمة كاتمندو، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد نزل منها، عندما توقفت قبل أن تفقد الاتصال ببرج المطار". وأضاف سوبيدي أن رجال الإنقاذ يبحثون في الوقت الحالي عن المروحية، إلا أن الطقس السيئ يجعل العملية صعبة للغاية في المنطقة التي تبعد 400 كيلومتر شرق العاصمة كاتماندو.
كانت صحيفة هيمالايان تايمز، أفادت باختفاء المروحية التي كانت تقل وزير الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال، رابيندرا أدهيكاري، عن الرادارات صباح اليوم، مرجحة أن تكون الطائرة قد تحطمت.ووقع الحادث صباح الأربعاء بالقرب من بلدة باثابارا في منطقة تابليونج النيبالية، ومن المعروف أن طائرة الهليكوبتر التابعة
كانت صحيفة هيمالايان تايمز، أفادت باختفاء المروحية التي كانت تقل وزير الثقافة والسياحة والطيران المدني في نيبال، رابيندرا أدهيكاري، عن الرادارات صباح اليوم، مرجحة أن تكون الطائرة قد تحطمت.
ووقع الحادث صباح الأربعاء بالقرب من بلدة باثابارا في منطقة تابليونج النيبالية، ومن المعروف أن طائرة الهليكوبتر التابعة لشركة "إير ديناستى"، كانت تقل ما بين 5 و6 ركاب.
فيما لم تشر السلطات إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث.
يُذكر أن حوادث تحطم مروحيات في نيبال كثيرة، وآخرها تحطم مروحية، تابعة لشركة "ألتيتيود إير" الخاصة في نيبال في وقت سابق، كانت تستخدم لأغراض الإنقاذ في الجبال، في منطقة تبعد نحو 80 كيلومترا عن شمال غرب العاصمة كاتماندو.
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