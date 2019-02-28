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ترامب يقول إنه رفض طلب كوريا الشمالية رفع العقوبات

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون انتهت من دون اتفاق لإنه لم يكن مستعدا لرفع كافة العقوبات عن كوريا الشمالية.

وقال للصحافيين بعد انتهاء القمة من دون بيان مشترك "كانت المسألة تتعلق بالعقوبات". وأضاف "في الأساس، أرادوا رفع العقوبات برمتها وليس بوسعنا القيام بذلك".

 

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