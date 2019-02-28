انت الان تتابع ترامب: "هناك فرصة لتحقيق السلام" في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "هناك فرصة لتحقيق السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

ولم يعط ترامب، خلال مؤتمر صحفي في هانوي، أية تفاصيل بشأن خطة السلام التي تشير التقارير إلى أن بلاده ستعلنها قريبا، إلا أنه قال :"نريد أن نصنع اتفاق سلام" بين الجانبين.

ووصف ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "زعيم عظيم" وأشاد بدوره في بناء القدرات العسكرية الإسرائيلية، بالتعاون مع الولايات المتحدة.