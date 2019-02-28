كارلوس غصن يقدم طلبا جديدا للافراج عنه بكفالة

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أعلن محامو كارلوس غصن الخميس أنهم قدموا طلبا جديدا للإفراج عن الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز".
وغصن (64 عاما) موقوف في طوكيو منذ اعتقاله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الاشتباه بتورطه في تجاوزات مالية.
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