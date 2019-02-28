الان تتابع #عاجل … اليمن.. قبائل حجور تسيطر على مواقع استراتيجية شمال شرق كشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل #عاجل … اليمن.. قبائل حجور تسيطر على مواقع استراتيجية شمال شرق كشر | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← #عاجل … اليمن.. قبائل حجور تسيطر على مواقع استراتيجية شمال شرق كشر report this ad

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