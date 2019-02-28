شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا اتفاق بين ترمب وكيم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)قال البيت الأبيض اليوم (الخميس) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يتوصلا لاتفاق بعد اجتماعات عقداها على مدى يومين، لكنهما أجريا محادثات بناءة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي واقتصادها.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان «لم يتوصلا لاتفاق هذه المرة لكن فريقيهما يتطلعان للاجتماع في المستقبل».
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: لا اتفاق بين ترمب وكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.