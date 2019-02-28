شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا اتفاق بين ترمب وكيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

قال البيت الأبيض اليوم (الخميس) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لم يتوصلا لاتفاق بعد اجتماعات عقداها على مدى يومين، لكنهما أجريا محادثات بناءة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي واقتصادها.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان «لم يتوصلا لاتفاق هذه المرة لكن فريقيهما يتطلعان للاجتماع في المستقبل».