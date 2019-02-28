فشل التوصل إلى اتفاق بين كيم وترمب

اسماء السيد - هانوي: غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترمب مكان انعقاد القمة في هانوي الخميس في موكبين منفصلين عقب محادثات مغلقة.

وقال بيان للبيت الابيض إن كيم وترمب لم يتوصلا إلى اتفاق.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز في بيان "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليا، لكنّ فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".

وكان قد تم إلغاء غداء عمل مقرر ومراسم توقيع اتفاق، من برنامج القمة في اللحظة الأخيرة. ورفض البيت الأبيض إعطاء تفاصيل حول أسباب تغيير البرنامج، مكتفيا بالقول إن ترمب سيعقد مؤتمرا صحافيا الساعة 7,00 ت غ.



