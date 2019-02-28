شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنيا يناشد رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمة مدرسة دير ملاك بمالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحل أزمة مدرسة دير ملاك التابعة لمطرانية مالاوى بالمحافظة، لافتا إلى أن المدرسة تم بناؤها منذ أكثر من 4 سنوات وحتى الآن لم يتم افتتاحها رغم أنها مشيدة بالكامل وبالتشطيبات على نفقة المطرانية.

وأضاف عبد الستار، فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن قرية دير ملاك بمحافظة المنيا لا توجد بها أى مدرسة على الإطلاق، ولجأت مطرانية مالاوى لبناء مدرسة بها لخدمة الأهالى، خاصة أن أقرب مدرسة لأطفال القرية تبعد مسافة لا تقل عن 5 كيلومترات، وبالتالى يجد أهالى القرية صعوبة بالغة فى تعليم أطفالهم، لافتا إلى أنه تقدم بـ3 طلبات إحاطة و3 بيانات عاجلة لتشغيل المدرسة بالإضافة إلى خطاب من رئيس مجلس النواب إلى وزير الرى إلا أنه لم يتم الاستجابة حتى الآن.

وأكد عبد الستار أن مطرانية مالاوى اشترت أرض المدرسة من الأهالى وهى المدرسة التى تقع على النيل ضمن خط التهذيب طبقا لقرار رئيس الوزراء، حيث يجب أن تبعد أى منشاة بما يعادل 30 مترا عن النيل، ثم طالبت وزارة الرى باستثناء المدرسة من خط التهذيب على اعتبار أنها تتمتع بصفة النفع العام كما أن المدرسة ستقدم خدماتها للأهالى بالمجان.

وناشد عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا رئيس الوزراء بالموافقة على تشغيل المدرسة، خاصة أن محافظ المنيا أخطر الحكومة بأن المدرسة لها صفة النفع العام، كما أن تقارير مهندسى حماية النيل أكدت أن وجود المدرسة داخل خط التهذيب بما لا يعوق مياه النيل أو يؤثر عليها.