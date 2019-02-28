حادث محطة مصر يفجر غضب نواب البرلمان: استقالة الوزير ليست الحل

اليوم الجديد شنَّ برلمانيون هجوما لاذعا على مسئولي وزارة النقل ومسئولي السكة الحديد، بعد كارثة محطة مصر اليوم والتى راح ضحيتها أكثر من 20 مواطن وإصابة أكثر من 50 آخرين، وطالب النواب بمحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة مهما كان منصبه داخل منظومة النقل، وأجمعوا على أن البرلمان لن يقف هذه المرة موقف المتفرج فقط ، فخلال الساعات القادمة ستكون هناك استدعاءات للجميع داخل منظومة النقل ككل حتى سيتم استدعاء الوزير هشام عرفات لمحاسبته حتى بعدما تقدم باستقالته حتى نقف على من الذي تسبب في هذه الكارثة. في البداية قال النائب خالد عبد المولى...

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