انهيارات صخرية وترابية جديدة من جبل مار الياس على اوتوستراد حامات

شهد المسلك الغربي للاوتوستراد بعد نفق حامات باتجاه البترون انهيارات صخرية وترابية جديدة من جبل مار الياس المحاذي للاوتوستراد ضمن الجزء المقفل من المسلك الغربي الذي يشهد اعمال صيانة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل. وطالت الانهيارات المسلك الشرقي وعملت القوى الامنية والاجهزة المختصة على رفع الصخور والاتربة وعادت حركة السير الى طبيعتها.

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