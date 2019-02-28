بومبيو: لم نتوصل الى شيء ذي معنى مع كوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه "تم تحقيق تقدم نحو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".
ولفت بومبيو الى أن "هناك تقدم خلال القمة الأميركية — الكورية الشمالية في هانوي، لكن الزعيم الكوري الشمالي لم يكن مستعدا للقيام بالأكثر".
وأشار الى "أننا قمنا بخطوة كبيرة نحو ما اتفق عليه الرئيسان في سنغافورة، وحققنا تقدما حقيقيا".
ولفت الى أنه "أننا مع الأسف لم نتوصل لشيء يمكن أن يكون ذو معنى للولايات المتحدة، وأعتقد بأن كيم جونغ أون كان ينتظر منا القيام بذلك، ونحن طلبنا منه القيام بأكثر، لكنه غير مستعد لذلك".
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