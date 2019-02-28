أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يلتزم بقمة ثالثة بينه وبين رئيس كوريا الشمالية. وأشار ترامب الى أنه "أمن التزاما مستمرا من كيم خلال عشاء معه لوقف الصواريخ والاختبارات النووية"، لافتاً الى أن "كيم جونغ أون لن يقوم باختبار الصواريخ والنووي، أثق به وسأثق بوعده. وأمل أن يكون هذا صحيحا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: لا خطط لقمة ثالثة مع رئيس كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.