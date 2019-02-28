الأمم المتحدة: الرياض تقوض الجهود في تحقيق خاشقجي

أفادت الأمم المتحدة بـ"إنها لم تتلق تعاونا من السعودية فيما يخص قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض في إسطنبول"، لافتة إلى أن "المخابرات المركزية الأميركية لم تتعاون مع تحقيقي حتى الآن بشأن قتل خاشقجي".

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