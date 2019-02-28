الخارجية الباكستانية: توقيف رحلات القطار السريع إلى الهند

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية عن "وقف رحلات قطار "سامجهوتا إكسبريس" بين مدينتي لاهور الباكستانية ودلهي الهندية"، مشيرةً إلى أن "الرحلات ستستأنف بعد انخفاض التوتر بين البلدين، والتغلب على المشاكل الأمنية بينهما".

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