ظريف: اميركا غيرت اسم مؤتمر وارسو وهزمت

لفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أن "اميركا غيرت اسم مؤتمر وارسو وهزمت وسعت 4 مرات بمجلس الأمن لاتهام إيران لكنها لم تستطع"، مشيراً إلى أن "الغرب ليس كل العالم والعالم اليوم ليس في المحور الغربي ونحن الآن ندخل إلى مرحلة ما بعد الغرب"، مضيفاً: "ميزانية إيران العسكرية تبلغ 16 مليار دولار لما خوفهم هذا من إيران".

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