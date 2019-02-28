أكد قائد الثورة الاسلامية على خامنئي أن "الاعداء يعمدون ويستهدفون عبر الحرب الناعمة بث الاحباط و اليأس بين الشعب الايراني وتخويفه من دخول الساحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: هدف الاعداء من الحرب الناعمة بث اليأس بین الشعب الايراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.