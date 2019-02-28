بومبيو: طالبنا زعيم كوريا الشمالية بالمزيد من الأفعال

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اننا "أحرزنا تقدما في قمة هانوي وطالبنا زعيم كوريا الشمالية بالمزيد من الأفعال". وراى انه "يمكن إحراز تقدم حقيقي في الأيام المقبلة بشأن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي"، مشيرا الى ان "الرئيس الاميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية لمسا تقدما في المحادثات لكن لم يستطعا المضي قدما في إنجاز اتفاق".

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