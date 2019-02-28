دعت اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي إلى "إنشاء قوة شرطية خاصة يتم تكليفها بالتحقيق في الجرائم المالية"، مشيرةً إلى أن "الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الأوروبي، لم تعطِ الأولوية الكافية لإجراء التعديلات المتعلقة بالتهرب الضريبي، والجرائم المالية".
وبيّنت أن "برامج "التأشيرة الذهبية" التي تمنح الجنسية أو إذن الإقامة مقابل الاستثمار بدول الاتحاد، تسببت في عدد من المشاكل، مشددًا على ضرورة إنهاء مثل هذه البرامج".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الأوروبي يدعو لإنشاء شرطة خاصة بالجرائم المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.