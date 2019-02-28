البرلمان الأوروبي يدعو لإنشاء شرطة خاصة بالجرائم المالية

دعت اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوروبي إلى "إنشاء قوة شرطية خاصة يتم تكليفها بالتحقيق في الجرائم المالية"، مشيرةً إلى أن "الدول الأعضاء بمجلس الاتحاد الأوروبي، لم تعطِ الأولوية الكافية لإجراء التعديلات المتعلقة بالتهرب الضريبي، والجرائم المالية".

وبيّنت أن "برامج "التأشيرة الذهبية" التي تمنح الجنسية أو إذن الإقامة مقابل الاستثمار بدول الاتحاد، تسببت في عدد من المشاكل، مشددًا على ضرورة إنهاء مثل هذه البرامج".