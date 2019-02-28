ترامب: أثق بزعيم كوريا الشمالية وبأنه لن يقوم بإجراء أي تجارب نووية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي بعد قمة هانوي مع زعيم كوريا الشمالية أننا "رأينا أنه ليس من الجيد في الوقت الحالي التوقيع على اتفاق مع كوريا الشمالية"، معتبرا ان "كوريا الشمالية أرادت رفع العقوبات بكاملها ولم يكن بإمكاننا فعل ذلك".

ولفت ترامب الى ان " كوريا الشمالية أبدت استعدادا لنزع السلاح النووي من بعض المناطق وليس هذا ما أردناه وهناك فجوة بالتأكيد بين ما عرضته كوريا الشمالية وما نريده منها"، مضيفا:" رفضنا مقترح كوريا الشمالية نزع السلاح النووي من مناطق أقل أهمية مقابل رفع العقوبات بشكل كامل"، مضيفا:"أثق بزعيم كوريا الشمالية وبأنه لن يقوم بإجراء أي تجارب نووية".

وراى ترامب ان "عقد جلسة استماع أثناء انهماكي في القمة مع زعيم كوريا الشمالية أمر مروع".