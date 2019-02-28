أرسلان: لإصدار مواقف رسميّة حول دفن نفايات نووية بالجولان

علّق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مقال للكاتب نوّاف ابراهيم حول قيام الجيش الإسرائيلي بدفن نفايات نووية في جبال الجولان السوري المحتل، معتبرا ان "‫المقال يستحقّ التوقّف عنده للكاتب والصحافي نوّاف ابراهيم تحت عنوان "هيئة علميّة سوريّة تحذر من كارثة نووية في الجولان السوري المحتل" نشر في وكالة "سبوتنيك الروسيّة"، يكشف فيه عن أحد أخطر الإعتداءات للعدو الصهيوني على منطقتنا، حيث يقوم بدفن النفايات النووية في أرض الجولان العربي السوري المحتل"، مضيفا:"هذا العمل يستدعي من الجميع الإضاءة عليه وعدم الإستخفاف به وإصدار مواقف رسميّة بشأنه".

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