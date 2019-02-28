النشرة: تساقط امطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة بحاصبيا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بانه "لا تزال منطقة حاصبيا تحت تأثير المنخفض الجوي لليوم الثاني على التوالي والذي بلغ ذروته خلال الليل الفائت بحيث تساقطت الامطار بغزارة وتسببت بسيول جرفت معها الاتربة الى وسط الطرقات وحولت حفرها الى مستنقعات ، كما وحصل العديد من الانهيارات على جوانب الطرقات".

كما وتساقطت الثلوج ليلا على مرتفعات جبل الشيخ في وقت يلف المنطقة موجة من البرد القارس، وتسبت السيول بتحويل السهول في بلدات الماري وسردة وعين عرب الى ما يشبه البرك والحقت خسائر مادية بمزروعاتها.