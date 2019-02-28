النشرة: تساقط حبات البرد في منطقة جل الديب

افاد مراسل "النشرة" بأن "حبات البرد غطت الطريق في منطقة جل الديب جراء المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان ولم تدم لوقت طويل نتيجة تساقط الامطار وحركة السير في المنطقة".

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