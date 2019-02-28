وفاة جدة وجنين في حادث سير على اوتوستراد صيدا صور

تعرض الاستاذ علي كريم لحادث سير على اوتوستراد الجنوب صيدا مما ادى اصابته برضوض في الجسم هو وزوجته ووفاة السيدة أم علي كاملة كساب زوجة عبد الجليل اللبن ووفاة جنين ابنتها زهراء .

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