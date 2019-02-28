رئيس رابطه العمال السوريين بلبنان: مستمرون بالتواصل مع الراغبين بالعودة

اشار رئيس رابطه العمال السوريين في لبنان مصطفي منصور الى ان " رابطة العمال العرب السوريين من خلال كوادرها واعضاءها الذين ينتشرون في معظم المناطق اللبنانية مستمرة في التواصل مع الأسر والأفراد الذين يرغبون بالعودة الى وطنهم سوريا وتعمل بتوجيه من السفير السوري على ازالة العراقيل التي تعترض طريق رغبتهم بالعودة".

وثمن منصور "عاليا كل الجهود المبذولة لتأمين العودة لكل المواطنين العرب السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم وبالأخص المواقف التي اطلقها فخامة الرئيس العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر وتنظر بأمل كبير إلى إزالة الأسباب التي تحول دون عودة آلاف الأسر السورية وفي مقدمة تلك العراقيل هو التراجع عن شرط الكفالة وإزالة المنع عن المخالفين لنظام الإقامة نتيجة الصعوبات التي حالت دون تلك المخالفات".

من جهته أكد عضو اللجنه المركزيه لعودة النازحين في التيار الوطني الحر خليل رمال اننا "كلجنة مركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر نواكب عملية العودة الى سوريا منذ تموز الماضي ونحاول تقديم كافة التسهيلات للأخوة النازحين للعودة الى الوطن وبالتعاون مع الامن العام والدوله السوريه وهذا نعتبره هدف مشترك لبناني سوري ولمصلحة البلدين الشقيقين".

وأشار الى ان "الدولة السورية مستعدة لاستقبال كافة أبنائها واحتضانهم وتأمين المسكن والعمل لهم وكل الأمور مسهّلة من الجانبين اللبناني والسوري".