عثر على الشاب ميشال طوني عساف مواليد العام 2001 علمان الشوف، مصابا بطلق ناري من بندقية صيد من نوع "بومب أكشن" داخل شقة في ذوق مكايل كسروان. وسارعت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. وتم نقله إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية وهو بحالة حرجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على شاب مصاب بطلق ناري في شقة في ذوق مكايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.