النشرة: انطلاق حافلتين تقلان 50 نازحا سوريا من النبطية الى سوريا

افاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "انطلاق حافلتين تقلان 50 نازحًا سوريًا من مدينة النبطية حيث سلكتا طريق مرجعيون حاصبيا بمواكبة الجيش اللبناني والصليب الاحمر والامن العام اللبناني".

وكان العائدون قد حضروا منذ الساعة السادسة صباحا الى مركز كامل جابر في النبطية مع امتعتهم الخاصة وهم الدفعة الثانية في العام 2019 والتي تعود من النبطية الى سوريا.

هذا وتولت بعثة من وزارة الصحة تلقيح الاطفال العائدين وعددهم 25 (لقاح الشلل) فيما تولت عناصر من الجيش الانتشار حول المركز.