وديع الخازن: هل يُعقَل أن نفتش عن مصدر تمويل ولا نجده؟

لفت رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى ان "كل ما سُرِق قد سُرِق وما نُهِب قد نُهِب، وما أختُلس قد أختُلس وان الشاطر بشطارته، فالسارقين والمختلسين ما زالوا على ثقة أن أحداً لن يطالهم، فلم نسمع على سبيل المثال أن هذا المختلس قد هرب الى البرازيل أو الى أي بلد بعيد آخر، خوفاً من ملاحقة أو من قضاء".

وفي بيان له، أشار الخازن إلى أنه "على العكس من ذلك، جميعهم هنا، يتمتعون بما اختلسوه وفي قناعاتهم أن أحداً لن يطالهم وهؤلاء إذا بقوا على ما هم عليه من وضعٍ مريح فإنهم يُشكِّلون عامل إغراء للآخرين ليسيروا على الدرب ذاتها"، داعيا السياسيين إلى "فتح الملفات المالية، حدِّدوا للناس أين ذهبت أموالهم، أكشفوا لهم كيف تمت الإختلاسات؟هل يُعقَل أن نفتش عن مصدر تمويل ولا نجده، فيما الملايين، لا بل المليارات مكدَّسة في حسابات الفاسدين وخزائنهم؟".

وأضاف: "قليلاً من الحياء يا سادة، أن هذه المليارات كافية لتأمين الطبابة والإستشفاء والتعليم وغيرها من الأمور الحيوية والحياتية والمعيشية وهذه الأموال لا تُستَرَدُّ من تلقاء نفسها، ولا يمكن المراهنة على صحوة ضمير لإعادتها، فما أُخذ بالإختلاس لا يُستَرَدُّ بطيبة خاطر، بل بقوة القانون".