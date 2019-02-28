الديمقراطي اللبناني: للتحرك الفوري لمعالجة طريق مزرعة النهر

ناشدت دائرة عاليه الوسطى في "الحزب الديمقراطي اللبناني"، في بيان، وزارة الأشغال العامة والنقل والوزير يوسف فنيانوس، ل "اتخاذ اجراءات فورية تعالج مشكلة انهيار الطريق التي تربط قضاءي عاليه والشوف في بلدة مزرعة النهر".

واعتبرت الدائرة أن "شريانا حيويا كهذه الطريق لا بد من التحرك السريع لإعادة تأهيله"، مؤكدة "متابعتنا اليومية لهذا الأمر لحين إعادتها إلى ما كانت عليه".