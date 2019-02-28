بالصور.. مجلس جامعة سوهاج يقف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

استهل مجلس جامعة سوهاج جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث محطة مصر، الذي وقع أمس الأربعاء، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

ونعت جامعة سوهاج خلال مجلسها الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، شهداء حادث محطة مصر، الذين لقوا مصرعهم.

وأعرب "عزيز" عن خالص التعازي من إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ومواساتهم لأسر الضحايا داعين الله عز وجل أن يرحم الشهداء، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، ويتمم شفائه على المصابين.