السيطرة على حريق بجراج عشوائي في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب في جراج عشوائي للسيارات والدراجات النارية بالقرب من قسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بجراج عشوائي للسيارات والدراجات النارية، بالقرب من شارع قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقل المقدم احمد الشعراوي مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجري الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وأسفر الحريق عن اشتعال النيران في عدد من التوكتوك والدراجات النارية، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.