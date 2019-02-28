طالب ثانوي ينتحر بشنق نفسه في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

انتحر طالب بالشهادة الثانوية، اليوم الخميس، بشنق نفسه بحبل في سقف غرفته بمركز البلينا، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطاراً من المستشفى المركزي بوصول "زكي ا ذ"، 21 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي ويقيم دائرة المركز جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بسحجات حول الرقبة.

وقرر والده أن نجله المذكور يعاني من اضطرابات نفسية منذ فترة، وأنه فوجئ به داخل غرفة ملحقة بالمنزل تستغل كمخزن بحبل مربوط بالعروق الخشبية ويتدلى من سقفها.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.