وزيرة الصحة تتوجه إلى مستشفى دار الشفا لمتابعة مصابي "محطة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مستشفى دار الشفاء بالعباسية؛ لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث محطة مصر.

كان جرار اصطدم أمس الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة في حادث أسفر عن مقتل عن 20 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وأشار خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، خروج 15 مصابًا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتتوزع باقي الحالات بين مستشفيات: دار الشفاء ومعهد ناصر وشبرا العام والحلمية العسكري، والقبطي.

وقال إن الإصابات عبارة عن حروق من الدرجة الثانية والثالثة، بنسبة 30 إلى 60%، ويتلقون الرعاية الكاملة بالمستشفيات حالياً.

وشدد المتحدث باسم الصحة على توافر كافة المستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفيات

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