عاجل /حادث قطار جديد في مصر و سقوط 7 بين قتلى و جرحى

وقع منذ قليل حادث اصطدام قطار بسيارة نقل على خط سكك حديد (مطروح - الإسكندرية)، كما أفادت صحيفة "الوطن". وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين. الجدير بالذكر أن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا، وإصابة 40 آخرين، وفقا لبيان وزارة الصحة المصرية.

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