كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الزعيم الكوري الشمالي وافق على تفكيك المفاعل النووي مقابل رفع العقوبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية لم تقدم تنازلات والخلافات معها لا تخص رفع العقوبات.

وتابع في مؤتمر صحفي عقب القمة في هانوي، اليوم الخميس 28 فبراير: "الزعيم الكوري الشمالي وافق على تفكيك المفاعل النووي في يون بيونغ، لكنه يريد في المقابل رفع العقوبات".

ولفت ترامب، إلى أنه لا يوجد اتفاقيات، حتى الآن، حول عقد قمة مقبلة مع كيم جونغ أون.

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ولفت ترامب إلى أنه عقد اجتماعا بناء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتابع: "بالنسبة لكوريا الشمالية، افترقنا للتو عن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وقد أمضينا بعض الوقت، واعتقد أن ذلك مثمرا للغاية، مضيفا: "كانت الأجواء ودية للغاية، وتصافحنا، وأنا على آمل أن يستمر ذلك".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه فكرنا في ذلك، قائلا: "فكرت وكذلك وزير الخارجية مايك بومبيو أنه لن يكون من الجيد التوقيع على شيء ما".