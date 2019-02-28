كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": أمريكا رفضت مطالبة "كيم" برفع العقوبات عن كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، عقب محادثاته مع كيم جونغ أون، إن الزعيم الكوري وعده بعدم إجراء أي تجارب نووية.

وأكد "ترامب"، أنه خلال المحادثات مع كيم جونغ أون، فشلوا في التوصل إلى اتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية لرفع العقوبات.

وأضاف الرئيس الأمريكي، للصحفيين، بعد اختتام محادثات القمة في العاصمة الفيتنامية هانوي: "في الاساس كانوا يريدون رفع العقوبات في مجملها.. لكننا لم نتمكن من فعل ذلك.. اضطررنا إلى الابتعاد عنها."

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة طلبت من كيم جونغ أون أن يفعل المزيد، لكنه لم يكن مستعدًا.

يختتم المؤتمر الصحفي الاجتماع الثاني بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي.