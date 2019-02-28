ابن كيران يطلب زيارة فؤاد العروي: لا أتفق معه لكن أتمنى أن يحمل لي مؤلفاته

في خرجة جديدة، وغير مألوفة بالنسبة لعبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وجه طلبا للكاتب المغرب فؤاد العروي لزيارته في بيته وإطلاعه على مؤلفاته.

وقال ابن كيران، في حديثه من خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا يتفق دائما مع ما يكتبه فؤاد العروي، ولكنه معجب به، ويتمنى أن يحظى بزيارة منه، يحمل له فيها كل مؤلفاته.

العروي الروائي المغربي المقيم في أوروبا والحاصل على عدد من الجوائز الأدبية، جذب اعجاب ابن كيران له، رغم أنه قد لا يبادله بالضرورة نفس المشاعر، حيث سبق له أن خرج بتصريحات عديدة، خصوصا منذ انتخاب ابن كيران رئيسا للحكومة بعد احتجاجات “20 فبراير”، حيث عبر مرارا عن مواقفه المعروفة المناهضة للإسلام السياسي، رغم توجيهه في ذات الوقت سهام النقد إلى عقلية الغرب التي يرى أنها مثقلة بالأحكام الجاهزة تجاه قضايا وأوضاع العالم العربي والإسلامي.