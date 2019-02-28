انت الان تتابع تفاصيل خبر هرباً من الانتقاد.. روسيا تعرض غنائم حرب سوريا على شعبها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 صباحاً - وصل قطار محمَّل بغنائم حرب من سوريا، بينها دبابة وأسلحة أخرى، إلى مدينة بجنوبي روسيا، ليلقى استقبالاً صاخباً، وذلك في إطار جولة ينظمها الجيش في أنحاء البلاد لتخفيف حدة الانتقاد الشعبي الموجَّه إلى التدخل العسكري في سوريا.

وتهدف الجولة، التي انطلقت من موسكو مطلع الأسبوع، إلى استعراض عتاد استولى عليه الجيش الروسي خلال حملته في سوريا لدعم نظام بشار الأسد، وستُعرض المجموعة في عشرات المدن بأرجاء روسيا.

وتجمَّع آلاف من الطلاب العسكريين والرجال والنساء والأطفال في مدينة روستوف أون دون، أمس الأربعاء، لإلقاء نظرة على التذكارات.

هذا وتشمل المعروضات ناقلات جند مدرعة وبنادق آلية ومسدسات وطائرات مسيَّرة، قالت وزارة الدفاع إن روسيا استولت عليها من مسلحين خلال عمليات مشتركة مع قوات الأسد.

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وتحدث جنود روس للزوار عن كيفية الاستيلاء على العتاد في أثناء مواجهات مع قوات المعارضة السورية.

وبدا بعض الروس مندهشين بشأن القطار، وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان من الأفضل إنفاق الأموال المخصصة للجولة على البنية التحتية أو الرعاية الاجتماعية.

وغرد أحد النشطاء الروس على "تويتر" متهكماً: "لا يوجد مال لتقدير تكلفة تجديد المستشفيات، فضلاً عن تنفيذ التجديدات، لكن على الأقل بمقدور السكان أن يفرحوا بقطار وزارة الدفاع المميز والمحمَّل بغنائم من سوريا!".

وتدخلت روسيا عسكرياً بسوريا في سبتمبر 2015؛ منعاً لسقوط نظام الأسد الوشيك حينها، وسيطرت المعارضة العسكرية التابعة للثورة السورية على أكثر من نصف مساحة البلاد.

وتسبب دعم الروس للنظام في سقوط مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وتهجير ملايين السوريين ونزوحهم داخل سوريا وخارجها، بالإضافة إلى تدمير مدن بأكملها.