انت الان تتابع تفاصيل خبر مادورو ينفعل على صحفيين ويعتقلهم بسبب هذا الفيديو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 صباحاً - اعتقلت السلطات الفنزويلية الصحفي الأمريكي من الأصول المكسيكية جورج راموس وطاقم فريقه المكون من 5 أشخاص، بسبب غضب الرئيس نيكولاس مادورو منه بعد أن عرض له خلال مقابلة مقطعاً مصوراً لمواطنين يأكلون من شاحنة القمامة.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد اعتُقل راموس، الصحفي في شبكة "يونيفيجن" الأمريكية الناطقة باللغة الإسبانية، في القصر الرئاسي نحو 3 ساعات قبل أن يتم ترحيله من البلاد.

وعقب وصوله إلى مدينة ميامي الأمريكية، أمس الأربعاء، روى راموس ما جرى بالضبط، حيث قال إنه أراد أن يسأله بشأن فيديو لثلاثة شباب يأكلون من شاحنة القمامة "احمرّت ملامحه، ونهض عن مقعده، وطلب من مساعديه اعتقاله وطاقم الفريق الصحفي، فقادوهم معتقلين وصادروا هواتفهم والكاميرات وما كان معهم من كمبيوترات وغيرها من الأجهزة".

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والفيديو المؤلم يعكس الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها فنزويلا في عهد مادورو، ففيه يظهر 3 شبان فنزويليين يهرعون إلى شاحنة رأوها تنقل القمامة في العاصمة، وبدأوا يبحثون فيها عن الطعام وظهروا وهم يأكلون فعلاً ما عثروا عليه.

وظهر في المقطع المصور أحد الشبان وهو يقول: "لم نر طوال 20 سنة سوى الفقر"، في إشارة إلى عهد النظام الاشتراكي الذي أسسه الرئيس الراحل هوغو تشافيز عام 1999، وسار على نهجه خليفته مادورو.

وتعيش فنزويلا، منذ مطلع العام الجاري، أزمة كبيرة نشبت نتيجة سياسات مادورو الاقتصادية، فوفق أرقام دولية رسمية فإن 80% من السكان تحت خط الفقر، ووصل التخضم إلى 20000%.

وإثر موجة الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة في البلاد، خوان غوايدو، نفسه "رئيساً انتقالياً"، لتعترف به الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رئيساً شرعياً للبلاد.