انت الان تتابع تفاصيل خبر طائرات إسرائيلية تقصف موقعاً لـ"القسام" جنوبي قطاع غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 09:46 صباحاً - قصفت مقاتلات إسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، موقعاً لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة.

وبينت وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا"، أن الموقع المستهدف كان على ساحل البحر بين مدينتي دير البلح وخانيونس جنوبي قطاع غزة.

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وأفادت الوكالة بأن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخاً صوب الموقع، ثم عادت مجدداً وأطلقت عدة صواريخ على المكان ذاته.

وأضافت أنه لم يبلَّغ عن وقوع إصابات.

وزعمت مصادر عبرية أن القصف الإسرائيلي جاء رداً على سقوط بالون متفجر قرب أحد المنازل في "أشكول"؛ وهو ما أدى إلى انفجاره ووقوع أضرار بالمكان.