البيت الأبيض يعلن عدم التوصل لاتفاق بين ترامب وكيم جونغ أون خلال قمة هانوي

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن عدم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة هانوي في فيتنام.
وغادر الزعيمان ترامب وكيم مكان انعقاد قمتهما المشتركة في هانوي قبل انتهائها بساعتين.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز: "حدث تغيير في جدول قمة كيم ترامب في هانوي، وأن المباحثات ستنتهي قبل المدة المكرسة لها".
"كما تم تقديم موعد المؤتمر الصحفي المشترك من الساعة 16:00 وحتى 14:00 بالتوقيت المحلي لهانوي"، دون أن ترد أي تفاصيل إضافية.
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