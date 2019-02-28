صحيفة بريطانية تتحدث عن "البطل" الذي أنقذ 10 من ضحايا حادث القطار بمصر

الخليج 365/ بغدادتحدثت صحيفة الإندبندنت البريطانية، عن ما وصفته بـ"البطل" الذي أنقذ 10 من ضحايا حادث القطار في مصر.

وركزت الصحيفة في تقرير لها على عامل في السكك الحديدية قام بإنقاذ عدد من ضحايا الانفجار الذي شهدته محطة القطارات الرئيسية في البلاد.

وقالت مراسلة شؤون الشرق الأوسط بيل ترو في الصحيفة، ان "وليد مرضي وُصف بالبطل بعدما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاحتماعي مقاطع مصورة توضح قيامه بمساعدة الضحايا ومحاولة إطفاء النيران المشتعلة فيهم حيث ساهم وصديقه في إنقاذ 10 أشخاص".



واضافت ترو أن "مرضي ظهر في كاميرات المراقبة وهو يركض نحو بعض الضحايا وألسنة النيران مشتعلة فيهم دون أن يبالي بالخطر وسكب عليهم المياه لإخماد النيران".

ونقلت ترو عن وسائل إعلام مصرية تحدثت مع مرضي قوله إنه "لم يفكر حين رأى وسمع أصوات استغاثة الضحايا سوى في كيف يمكنه أن يخمد النيران التي نشبت في أجسادهم".

واكدت ترو ان "شبكة السكك الحديدية في مصر المتداعية على حد وصفها تشهد كوارث متكررة"، لافتة الى أن "المصريين يشكون من فشل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الأزمة العويصة رغم اهمية السكك الحديدية لملايين الأشخاص".

