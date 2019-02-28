قرقاش: الإمارات تُعد الشريك الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد الشريك الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مراسم استقبال حافلة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقصر الأستانة الرئاسي في سنغافورة ولقائه الرئيسة حليمة يعقوب مثمر وإيجابي".
ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، إلى سنغافورة، وكانت الرئيسة حليمة يعقوب في مقدمة مستقبليه.
وجرت مراسم استقبال رسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القصر الجمهوري بسنغافورة.
وعبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء الرئيسة حليمة يعقوب، مؤكدا حرص الدولتين المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون.
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